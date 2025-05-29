На металл продают списанные танки и БТРы в Ростовской области

Фото: «ГИС Торги».

Министерство обороны Российской Федерации объявило о проведении электронного аукциона, на котором будут проданы три партии списанной военной техники, хранящейся на складе в слободе Петровка Мясниковского района. Информация об этом доступна на портале «ГИС Торги».Согласно документам, на продажу выставлены корпуса четырёх танков Т-80, одного Т-72БЗ, трёх Т-62, 11 БМП-1, а также БТР, БРДМ и МТ-ЛБ различных модификаций. Стоимость лотов варьируется от 3,2 до 4,39 миллиона рублей. Оборудование относится к категории «металлолом», но фотографии подтверждают его происхождение.Для участия в аукционе необходимо иметь лицензию на переработку металлических отходов.Кроме того, новый владелец должен будет самостоятельно организовать транспортировку оборудования на свою территорию.