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В Ростове не будут продавать алкоголь в первый летний день

В Ростове не будут продавать алкоголь в первый летний день
В Ростове в магазинах перестанут продавать алкоголь 1 июня. Причиной этого стал так называемый «сухой закон» в Международный день защиты детей.

В 2005 году в области приняли закон, запрещающий продажу алкоголя в городе. В список входят даже легкие напитки, такие как пиво и вино. Это сделано для укрепления семейных ценностей и защиты детей.

Исключение сделано для ресторанов, кафе и баров. Там можно купить алкоголь, но выносить его за пределы заведения нельзя.
Фото: Ростов.ру
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