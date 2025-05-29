В Ростове не будут продавать алкоголь в первый летний день

Фото: Ростов.ру

В Ростове в магазинах перестанут продавать алкоголь 1 июня. Причиной этого стал так называемый «сухой закон» в Международный день защиты детей.В 2005 году в области приняли закон, запрещающий продажу алкоголя в городе. В список входят даже легкие напитки, такие как пиво и вино. Это сделано для укрепления семейных ценностей и защиты детей.Исключение сделано для ресторанов, кафе и баров. Там можно купить алкоголь, но выносить его за пределы заведения нельзя.