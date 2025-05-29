В Ростовской области определились с датой выборов губернатора

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В Ростовской области определили дату выборов губернатора. Комитет Заксобрания Ростовской области по законодательству утвердил проект постановления о назначении выборов.В соответствии с представленным документом, голосование назначено на второе воскресенье сентября текущего года, когда истекает срок полномочий действующего губернатора. Таким образом,Помимо этого, на 14 сентября намечены дополнительные выборы депутата областного парламента по Орловскому избирательному округу № 13, ставшие необходимыми в связи с переходом Владимира Ревенко на работу в правительство области.Финальное утверждение даты выборов в Ростовской области произойдет 5 июня на заседании донского парламента.