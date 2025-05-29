В Ростовской области определились с датой выборов губернатора
В Ростовской области определили дату выборов губернатора. Комитет Заксобрания Ростовской области по законодательству утвердил проект постановления о назначении выборов.
В соответствии с представленным документом, голосование назначено на второе воскресенье сентября текущего года, когда истекает срок полномочий действующего губернатора. Таким образом, избиратели примут участие в выборах губернатора 14 сентября.
Помимо этого, на 14 сентября намечены дополнительные выборы депутата областного парламента по Орловскому избирательному округу № 13, ставшие необходимыми в связи с переходом Владимира Ревенко на работу в правительство области.
Финальное утверждение даты выборов в Ростовской области произойдет 5 июня на заседании донского парламента.