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В Ростовской области определились с датой выборов губернатора

В Ростовской области определились с датой выборов губернатора
В Ростовской области определили дату выборов губернатора. Комитет Заксобрания Ростовской области по законодательству утвердил проект постановления о назначении выборов.

В соответствии с представленным документом, голосование назначено на второе воскресенье сентября текущего года, когда истекает срок полномочий действующего губернатора. Таким образом, избиратели примут участие в выборах губернатора 14 сентября.

Помимо этого, на 14 сентября намечены дополнительные выборы депутата областного парламента по Орловскому избирательному округу № 13, ставшие необходимыми в связи с переходом Владимира Ревенко на работу в правительство области.

Финальное утверждение даты выборов в Ростовской области произойдет 5 июня на заседании донского парламента.
Фото: Избирком РО.
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