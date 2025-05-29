В Ростовской области под колеса кроссовера попал неизвестный мужчина
В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил мужчину. О смертельной аварии сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 29 мая около девяти часов вечера в Батайске.
По предварительной информации, по улице Энгельса 39-летний водитель за рулем «Киа Спортэйдж» сбил мужчину. Пешеход переходил дорогу вблизи «зебры».
В областной Госавтоинспекции уточнили, что пешеход погиб на месте аварии. В настоящее время ведется работа по установлению личности погибшего.