Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области под колеса кроссовера попал неизвестный мужчина

В Ростовской области под колеса кроссовера попал неизвестный мужчина
В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил мужчину. О смертельной аварии сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 29 мая около девяти часов вечера в Батайске.

По предварительной информации, по улице Энгельса 39-летний водитель за рулем «Киа Спортэйдж» сбил мужчину. Пешеход переходил дорогу вблизи «зебры».

В областной Госавтоинспекции уточнили, что пешеход погиб на месте аварии. В настоящее время ведется работа по установлению личности погибшего.
Фото: Госавтоинспекции РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.