В жутком ДТП на Портовой в Ростове пострадали пассажир и водитель иномарки

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Появились новые данные об аварии, случившейся на улице Портовой в Ростове. Инцидент произошел 29 мая в 20:20 неподалеку от здания Nº 166/50.Согласно предварительным сведениям, 65-летний мужчина, управлявший автомобилем «Ссанг Йонг», при повороте налево не предоставил приоритет движения другому автомобилю. В результате чего произошло столкновение, и в «Митсубиси Лансер», за рулем которого находился 23-летний водитель, на большой скорости врезалась другая машина.В региональном управлении ГИБДД уточнили, что в результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля «Митсубиси Лансер». Их доставили в медицинское учреждение с повреждениями различной степени тяжести.