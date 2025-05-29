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В жутком ДТП на Портовой в Ростове пострадали пассажир и водитель иномарки

В жутком ДТП на Портовой в Ростове пострадали пассажир и водитель иномарки

Появились новые данные об аварии, случившейся на улице Портовой в Ростове. Инцидент произошел 29 мая в 20:20 неподалеку от здания Nº 166/50.

Согласно предварительным сведениям, 65-летний мужчина, управлявший автомобилем «Ссанг Йонг», при повороте налево не предоставил приоритет движения другому автомобилю. В результате чего произошло столкновение, и в «Митсубиси Лансер», за рулем которого находился 23-летний водитель, на большой скорости врезалась другая машина.

В региональном управлении ГИБДД уточнили, что в результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля «Митсубиси Лансер». Их доставили в медицинское учреждение с повреждениями различной степени тяжести.
Фото: соцсети
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