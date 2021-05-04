У Овнов возможны проблемы в семье, а Водолеи встретят любовь: гороскоп на неделю
Первая рабочая неделя после длительных майских выходных обещает быть насыщенной. Это время для начинания новых дел, планирования поездок и свиданий. Одинокие могут встретить любовь, а те, кто в паре, могут укрепить свои отношения в семье. Подробный астропрогноз для всех знаков Зодиака подготовила астролог Антонина Кариер.
♈ Овен — возникнет необходимость в ремонте или замене электроприборов. Во избежание семейных ссор направьте свою энергию в полезное русло.
♉ Телец — на этой неделе вам будет легче решить зависшие вопросы. Можете спонтанно отправиться в поездку.
♊ Близнецы — все намеченные планы с легкостью реализуете. Уверенно обращайтесь к руководству, в этот раз услышат и одобрят!
♋ Рак — у вас намечается деятельная неделя. Необходимо будет отстаивать свои интересы и предложения.
♌ Лев — ваше внимание будет направлено на рабочий процесс и взаимоотношения в коллективе. Будьте внимательны и не совершайте ошибок - у вас могут быть недруги.
♍ Дева — в личной жизни, хобби и занятиях любимым делом - легкость и продуктивность, а профессиональная деятельность заставит попотеть.
♎ Весы — а вот на этой неделе оперативно сможете разрешить любые споры, провести переговоры и прийти к согласию с теми, кто не принимал ваши условия.
♏ Скорпион — к вашему берегу приплывет «крупная рыба», поймать ее не составит труда, но немного терпения и настойчивости не помешает.
♐ Стрелец — спорные ситуации, возможно, возникнут, но вам все равно удастся договориться и принять компромиссное решение. Предстоит проделать много работы.
♑ Козерог — в воздухе витает дух соперничества. Вы легко сможете одержать победу, проявив волю и напор. А у кого-то устроится личная жизнь.
♒ Водолей — у людей в поиске партнера может появиться молодой(ая) любовник(ца) или друг по переписке. Если же нервное напряжение зашкаливает, во избежание травм и заболеваний займитесь физическим трудом.
♓ Рыбы — авантюрные приключения или азартная игра могут увлечь вас. Подходящее время для оформления документов на недвижимость и наведения порядка в домашней библиотеке.