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У Овнов возможны проблемы в семье, а Водолеи встретят любовь: гороскоп на неделю

У Овнов возможны проблемы в семье, а Водолеи встретят любовь: гороскоп на неделю
Первая рабочая неделя после длительных майских выходных обещает быть насыщенной. Это время для начинания новых дел, планирования поездок и свиданий. Одинокие могут встретить любовь, а те, кто в паре, могут укрепить свои отношения в семье. Подробный астропрогноз для всех знаков Зодиака подготовила астролог Антонина Кариер.

♈ Овен — возникнет необходимость в ремонте или замене электроприборов. Во избежание семейных ссор направьте свою энергию в полезное русло.

♉ Телец — на этой неделе вам будет легче решить зависшие вопросы. Можете спонтанно отправиться в поездку.

♊ Близнецы — все намеченные планы с легкостью реализуете. Уверенно обращайтесь к руководству, в этот раз услышат и одобрят!

♋ Рак — у вас намечается деятельная неделя. Необходимо будет отстаивать свои интересы и предложения.

♌ Лев — ваше внимание будет направлено на рабочий процесс и взаимоотношения в коллективе. Будьте внимательны и не совершайте ошибок - у вас могут быть недруги.

♍ Дева — в личной жизни, хобби и занятиях любимым делом - легкость и продуктивность, а профессиональная деятельность заставит попотеть.

♎ Весы — а вот на этой неделе оперативно сможете разрешить любые споры, провести переговоры и прийти к согласию с теми, кто не принимал ваши условия.

♏ Скорпион — к вашему берегу приплывет «крупная рыба», поймать ее не составит труда, но немного терпения и настойчивости не помешает.

♐ Стрелец — спорные ситуации, возможно, возникнут, но вам все равно удастся договориться и принять компромиссное решение. Предстоит проделать много работы.

♑ Козерог — в воздухе витает дух соперничества. Вы легко сможете одержать победу, проявив волю и напор. А у кого-то устроится личная жизнь.

♒ Водолей — у людей в поиске партнера может появиться молодой(ая) любовник(ца) или друг по переписке. Если же нервное напряжение зашкаливает, во избежание травм и заболеваний займитесь физическим трудом.

♓ Рыбы — авантюрные приключения или азартная игра могут увлечь вас. Подходящее время для оформления документов на недвижимость и наведения порядка в домашней библиотеке.

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