Фото: соцсети

В Новочеркасске будут реставрировать здание дворянского собрания. Тендер на работы появился на сайте госзакупок.Заказчиком выступает судебный департамент Ростовской области. На проект выделено более 2,7 миллиона рублей из федерального бюджета. Подрядчик должен провести капитальный ремонт, чтобы здание можно было использовать.Дом дворянского собрания был заложен в 1836 году на проспекте Ермака. Сначала его планировали как дом для семьи атамана Матвея Платова, но позже решили использовать для собраний дворянства. В 1841 году здесь начало работать областное дворянское собрание, а в 1950 году к нему пристроили двухэтажное каменное здание. Это здание стало культурным центром города. В нем проходили театральные постановки, танцы и музыкальные вечера.Здание горело в 1913 и 1990 годах, но до сих пор не восстановлено.Подрядчик должен завершить работы до 15 декабря 2025 года. Победитель тендера будет объявлен 10 июня.