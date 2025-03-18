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В ближайшие дни Ростовскую область накроет мокрый снег

В ближайшие дни Ростовскую область накроет мокрый снег
Синоптики предупреждают о возможном мокром снеге в Ростовской области. Об этом предупредили специалисты ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Осадки начнутся ночью и утром 20 марта. Температура воздуха опустится до -6 градусов. Ожидается усиление ветра до 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Это может привести к образованию гололедицы и наледи на дорогах.

В связи с неблагоприятными погодными условиями жителям региона рекомендуется оставаться дома. Если необходимо выйти на улицу, следует быть особенно осторожными на дорогах и избегать нахождения рядом с ветхими деревьями и неустойчивыми конструкциями.
Фото: Ростов ру
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