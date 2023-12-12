Где в Ростове купить елку

Фото: Ростов ру

В начале декабря в Ростове открылись 30 елочных базаров. Информационный портал Donday.ru опубликовал информацию о стоимости хвойных деревьев в донской столице.По сравнению с прошлым годом, цены на главный новогодний атрибут выросли в среднем на 200-300 рублей. Самый дешевый вариант - это сосна. Ее цена составляет от одной до полутора тысяч рублей. Ель дороже - от 1,5 тысячи до 4 тысяч рублей. Стоимость зависит от высоты и густоты хвойного дерева.Дороже всего оказались голубые ели и пихта. Цена за голубую ель высотой меньше метра - от 4 до 6 тысяч. Пихта стоит от 2 до 4 тысяч рублей.Иностранная пихта «Нордмана» обойдется дорого. За полутораметровое дерево придется отдать от 14 до 30 тысяч рублей.Многие предпочитают покупать искусственные ели. Их выбор разнообразен на маркетплейсах. Полутораметровая искусственная сосна стоит от 1,5 до 6 тысяч рублей. Есть варианты и подороже - от 8 до 10 тысяч. Премиальная пихта стоит от 10 до 35 тысяч рублей. В интернет-магазинах пушистую сосну до метра можно купить по акции за 760 рублей. Но в каком состоянии придет главный новогодний атрибут, неизвестно.В случае, если покупка целого растения бьет по карману, то можно обратить внимание на букет из еловых веток. Он обойдет дешевле - от 300 до 700 рублей.