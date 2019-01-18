Бизнесвумен, похитившую у дольщиков более 19 млн рублей, осудили в Ростове



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В Ростове осудили застройщика, похитившего у дольщиков более 19 млн рублей.



21 января суд вынес решение в отношении предпринимательницы, которая обвинялась в «Мошенничестве, совершенном в особо крупном размере».



В суде было установлено, что, являясь застройщиком многоквартирного жилого дома по улице Новополоцкой в Ростове, с 2011-го по 2015 год подсудимая заключила с 19 ростовчанами договоры об участии в долевом строительстве. Дольщики передали ей в счет оплаты будущих квартир более 19 млн рублей. При этом бизнесвумен не собиралась возводить дом, а полученные деньги потратила.

- Ленинский районный суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - Подсудимая вину в инкриминируемом деянии не признала.



Трое потерпевших заявили иски на общую сумму 2 млн 700 тысяч рублей. Они удовлетворены судом. Остальные потерпевшие также получили право обратиться самостоятельно в суд в порядке гражданского судопроизводства.