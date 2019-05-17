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В Таганроге на 8 лет осудили девушку за сбыт наркотиков

В Таганроге на 8 лет осудили девушку за сбыт наркотиков
В Таганроге суд вынес решение в отношении местной жительницы, обвинявшейся в сбыте наркотиков.

В суде было установлено, что 22 января 2019 года подсудимая продала в Таганроге за 500 рублей наркотическое средство (производное N-метилэфедрона). В роли покупателя выступила женщина, участвовавшая в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка».
- Приговором суда девушка признана виновной. С учётом оказанного содействия в расследовании и раскрытии преступления ей назначено наказание в виде 8 лет 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Кроме того, осуждённая должна заплатить штраф в размере 20 000 рублей.

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