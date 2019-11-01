В Ростове ищут без вести пропавшего 74-летнего мужчину



В Ростове-на-Дону без вести пропал 74-летний пенсионер. Альберт Прокофьев ушел из дома 28 ноября и не вернулся обратно. Близкие ничего не знают о его местонахождении.



По информации поискового отряда «Лиза Алерт Юг», рост разыскиваемого - 160 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, носит бороду. В день пропажи Альберт Васильевич был одет в темные брюки, коричневую куртку и коричневую рубашку, обут в темные туфли.



Если вы видели или знаете, где может находиться ростовчанин, сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.