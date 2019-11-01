Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове ищут без вести пропавшего 74-летнего мужчину

В Ростове ищут без вести пропавшего 74-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону без вести пропал 74-летний пенсионер. Альберт Прокофьев ушел из дома 28 ноября и не вернулся обратно. Близкие ничего не знают о его местонахождении.

По информации поискового отряда «Лиза Алерт Юг», рост разыскиваемого - 160 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, носит бороду. В день пропажи Альберт Васильевич был одет в темные брюки, коричневую куртку и коричневую рубашку, обут в темные туфли.

Если вы видели или знаете, где может находиться ростовчанин, сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.