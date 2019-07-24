Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Беспилотник США замечен недалеко от границ Ростовской области

Беспилотник США замечен недалеко от границ Ростовской области
Американский стратегический разведывательный аппарат пролетел недалеко от границ Ростовской области. Беспилотник был замечен вечером 26 июля. Его передвижения зафиксировал ресурс PlaneRadar.

Аппарат RQ-4A Global Hawk поднялся в воздух с авиабазы, расположенной в Италии. Около 15 часов он завершил разведку над линией разграничения на территории Донбасса. Примерно через пять часов он пролетел над российскими рубежами.

Беспилотники ВВС США стали всё чаще замечать у границ нашей страны. Их видели недалеко от Сирии, над Чёрным морем и рядом с Калининградской областью.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.