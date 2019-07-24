Беспилотник США замечен недалеко от границ Ростовской области



Американский стратегический разведывательный аппарат пролетел недалеко от границ Ростовской области. Беспилотник был замечен вечером 26 июля. Его передвижения зафиксировал ресурс PlaneRadar.



Аппарат RQ-4A Global Hawk поднялся в воздух с авиабазы, расположенной в Италии. Около 15 часов он завершил разведку над линией разграничения на территории Донбасса. Примерно через пять часов он пролетел над российскими рубежами.



Беспилотники ВВС США стали всё чаще замечать у границ нашей страны. Их видели недалеко от Сирии, над Чёрным морем и рядом с Калининградской областью.