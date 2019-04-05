На границе Украины и Ростовской области провёл разведку американский беспилотник



Американский беспилотник провёл семичасовую разведку на границе Ростовской области и Украины. Летательный аппарат Global Hawk также приближался на расстояние от 37 до 59 километров к Воронежской и Белгородской областям, сообщает Интерфакс. Также он пролетел вдоль линии разграничения на Донбассе.



На аппарате есть высокоточная аппаратура, позволяющая передавать четкое изображение в командный пункт.



Добавим, что за пару дней до этого этот же беспилотник летал над Крымом и Кубанью.