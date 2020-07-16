Тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина оштрафовали на 100 тысяч рублей

Решением коллегиального совета комитета по этике РФС тренера ХК «Ростов» оштрафовали на 100 тысяч рублей. Новость опубликовали на портале «Чемпионат» 17 июля.По словам зампредседателя комитета Владимира Пильгуй, решение было принято из-за некорректного высказывания тренера, а также упрека в адрес РПЛ, который Карпин озвучил в СМИ.Стоит отметить, что на самом заседании тренер отсутствовал. Вместо него выступил адвокат, который придерживался твердых позиций. Как считает член комитета Андрей Созин, штраф небольшой, поскольку прямого оскорбления не было. Но тренер остался при своем мнении и не посчитал нужным извиняться за свои слова.Напомним, Карпин раскритиковал РПЛ 12 июля после игры ФК «Ростов» с «Оренбургом».