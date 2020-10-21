Бармен из Ростова составил ТОП-5 рецептов согревающих осенних напитков

На улице уже вовсю заиграла красками осень. Деревья скидывают свои наряды, а мы прячемся в пледах от холода, пытаясь согреться. Это лучшее время года для тёплых домашних вечеров и душевных разговоров за чашечкой чего-то очень ароматного. Бармен сети ресторанов «Пить кофе» Антон Васильев специально для читателей Rostov.ru составил ТОП-5 рецептов согревающих напитков, которые помогут бороться с плохим настроением и холодами.В облепихе высокое содержание витаминов С, Е, К, а также целый ряд витаминов группы В и других полезных для организма веществ, что так важно для нашего иммунитета в период сезонных вирусных заболеваний. Для приготовления этого сладкого и невероятно полезного напитка понадобятся:- перетёртая свежая облепиха- цветочный мёд- апельсиновый сокс помощью блендера, терки или ступки делаем ягодное пюре. Заливаем полученную массу кипятком. Настаиваем 10-15 минут, добавляем сок и мёд. Украшается свежим тимьяном и ягодой облепихи.Напиток получается сладким, с ненавязчивой кислинкой спелой ягоды и освежающим послевкусием цитрусов.Имбирный чай полезен своим воздействием на сердечно-сосудистую систему организма, он разжижает кровь, укрепляет сердечную мышцу и сосуды. Также отлично подойдёт тем, кто чувствует первые признаки ОРВИ и гриппа. Вам понадобятся:- мёд- ананасовый сок- сок лимона в небольшом количестве- мелкоизмельчённый имбирь- одна звёздочка анисарежем мелко имбирь, добавляем в бокал, туда же - анис, сок ананаса, сок лимона и пару ложек мёда.Глинтвейн – панацея от начинающейся простуды и осенней хандры. Это незаменимый напиток в дождливые осенние вечера, который спасает от насморка, кашля, дарит бодрость, снабжает энергией, улучшает настроение.Для приготовления возьмите:- свежие спелые фрукты - яблоки, груши, можно добавить айву- немного цедры апельсина- цедра лимона- набор пряностей: корица, кардамон, мускатный орех, гвоздикарежем фрукты, вино переливаем в кастрюлю и ставим на огонь. Добавляем к вину пряности и фрукты. Доводим смесь до кипения и сразу выключаем. Напиток готов!Этот напиток прекрасно согреет в непогоду и наполнит своим ароматом пространство, создавая атмосферу уюта. Для приготовления ирландского напитка возьмите:- кофе- сахар- ирландский виски- сливкивзбить сливки, сварить чёрный кофе и перелить в прогретый бокал, растворить в кофе сахар. Добавить тёплый виски, перемешать. Сверху налить взбитые сливки – тонкой струйкой, по лезвию ножа или по перевёрнутой ложке, чтобы они легли ровным слоем.От многочисленных кофейных коктейлей айриш отличается тем, что в него обязательно добавляют ирландский виски и сливки для кофе по-ирландски не взбивают в крутую пену. Они должны быть взбитыми, но жидкими, чтобы могли распределиться поверх кофе ровным слоем.Напиток для настоящих сладкоежек. Берём:- молоко- горячий шоколад в порошке- зефир (маршмеллоу)- специи на ваш вкусСмешиваем молоко и порошок горячего шоколада, добавляем дополнительные ингредиенты - цедру или специи, сироп или чили - на ваш вкус. Подогреваем, тем самым перемешивая до однородной густой массы. Сверху укладываем зефир и обдаём огнём.