Участок древней улицы в Азове оказался вымощен фалангами пальцев тысяч овец



Азовские археологи продолжают делать новые сенсационные находки. Они уже давно исследуют средневековые центральные улицы, находившиеся на нынешнем Петровском бульваре. Несмотря на это, специалистов постоянно ждут всё новые и новые сюрпризы.



Нередко во времена Средневековья улицы мостили костями животных. Но сейчас археологи сделали невероятное открытие. О нём рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. Небольшой участок центральной улицы оказался вымощен не просто костями, а исключительно отобранными фалангами пальцев овец. У этих животных есть два хорошо развитых пальца, покрытых ороговевшим слоем — копыто. Также есть два недоразвитых висячих, с задней стороны копыта.



- Такое явление мы зафиксировали впервые, - добавил Андрей Николаевич. - Только представьте, сколько тысяч овец было убито, чтобы стать частью мостовой.



Учёным предстоит выяснить, почему именно фаланги пальцев овец использовались для мощения дороги.