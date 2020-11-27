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Автомобилисты стали в многокилометровую пробку на Новочеркасском шоссе

Автомобилисты стали в многокилометровую пробку на Новочеркасском шоссе
Автомобилисты стали в многокилометровый затор на Новочеркасском шоссе. Пробка длиной в шесть километров тянется от Аксайского проспекта до поселка Золотой Колос.

Читатели сообщают, что на трассе М-4 “Дон”, не доезжая до поселка Ковалевка, случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием фуры. На месте работают сотрудники ДПС. Движение перекрыто. Водителям предлагают объездную дорогу. В отдел пропаганды УГИБДД информация о случившемся пока не поступала.

Также, судя по картам, на Новочеркасском шоссе идет строительство переходного моста. Движение разрешено только по одной полосе.

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