Автомобилисты стали в многокилометровую пробку на Новочеркасском шоссе

Автомобилисты стали в многокилометровый затор на Новочеркасском шоссе. Пробка длиной в шесть километров тянется от Аксайского проспекта до поселка Золотой Колос.Читатели сообщают, что на трассе М-4 “Дон”, не доезжая до поселка Ковалевка, случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием фуры. На месте работают сотрудники ДПС. Движение перекрыто. Водителям предлагают объездную дорогу. В отдел пропаганды УГИБДД информация о случившемся пока не поступала.Также, судя по картам, на Новочеркасском шоссе идет строительство переходного моста. Движение разрешено только по одной полосе.