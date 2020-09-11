Из-за аварии с троллейбусом в центре Ростова парализовало движение на Шолохова

В Ростове на Шолохова парализовало движение из-за аварии с участием общественного транспорта. Дорожно-транспортное происшествие случилось в час пик, около 8 часов утра 15 сентября.Как сообщают очевидцы, в районе площади Энергетиков водитель внедорожника марки «Рэнж Ровер» не справился с управлением и въехал в заднюю часть троллейбуса. Несмотря на то, что столкновение было несильным, и никто не пострадал, автомобилисты стали в огромную пробку.Затор растянулся на несколько километров по Шолохова, а также до станции Вити Черевичкина. Автомобили двигаются со скоростью 3-5 километров в час.Ситуация осложняется тем, что авария произошла в самый час пик и на одной из самых загруженных улиц города. Судя по тому, как быстро растет пробка, водителям придется еще около часа провести в дороге.