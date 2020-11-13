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В Миллеровском районе автомобилисты встали в пробку из-за сильного снегопада: видео

В Миллеровском районе автомобилисты встали в пробку из-за сильного снегопада: видео
В Ростовской области водители стали в большую пробку из-за сильного снегопада. Многокилометровый затор образовался днем 16 ноября в Миллеровском районе.

Судя по картам, затор образовался в районе хутора Красная Заря. Из-за сильного ветра и снегопада автомобили двигаются со сниженной скоростью, пытаясь не потерять управление на трассе. Пробка тянется на несколько километров до хутора Греково-Петровского. Машины двигаются со скоростью примерно 5-10 километров в час.

На месте дежурят сотрудники ДПС. Они регулируют движение на трассе и помогают водителям выбираться из снежных заносов.

Снег ожидается и в Ростове-на-Дону. В ближайшие сутки в донской столице прогнозируют заморозки и осадки. Температура воздуха опустится до -4 градусов.

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