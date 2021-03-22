В Ростовской области без вести пропала дезориентированная 77-летняя женщина

В Белокалитвинском районе Ростовской области уже почти неделю ищут 77-летнюю женщину. Лидию Брусницына (Наместникова) покинула свой дом в хуторе Ленина 18 марта и так и не вернулась домой. Пенсионерка не ориентируется в пространстве.Обеспокоенные родственники женщины сразу же обратились за помощью в полицию. К поискам подключились и волонтерские отряды.У пенсионерки рост примерно 150 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и светло-карие глаза. В день пропажи на ней была надета синяя куртка с капюшоном и сапоги такого же цвета.Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Лидии Брусницыной, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.