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В Ростовской области без вести пропала дезориентированная 77-летняя женщина

В Ростовской области без вести пропала дезориентированная 77-летняя женщина

В Белокалитвинском районе Ростовской области уже почти неделю ищут 77-летнюю женщину. Лидию Брусницына (Наместникова) покинула свой дом в хуторе Ленина 18 марта и так и не вернулась домой. Пенсионерка не ориентируется в пространстве.

Обеспокоенные родственники женщины сразу же обратились за помощью в полицию. К поискам подключились и волонтерские отряды.

У пенсионерки рост примерно 150 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и светло-карие глаза. В день пропажи на ней была надета синяя куртка с капюшоном и сапоги такого же цвета.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Лидии Брусницыной, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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