Авиасообщение Ростова с Минском приостановлено из-за коронавируса



В Ростове-на-Дону из-за эпидемии коронавируса приостановлено авиасообщение с Минском. Об этом сообщила пресс-служба белорусской авиакомпании «Белавиа».



Рейсы Ростов – Минск отменены на период с 21 марта по 16 апреля. Пассажиры могут вернуть билет без удержаний или отложить поездку до 31 декабря 2020 года.



Кроме того, на днях донская авиакомпания «Азимут» перенесла открытие рейсов из Ростова-на-Дону в Мюнхен с 31 марта на 3 октября из-за коронавируса. Авиаперевозчик организовал два специальных рейса из Краснодара в Мюнхен на 15 и 18 марта. «Азимут» планирует вернуть оставшихся в Германии из-за эпидемии россиян домой.