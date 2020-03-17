Из Ростова в Ереван отменены авиарейсы





Правительство Армении ограничило авиасообщение с Россией. В связи с этим отмены рейсы из Ростова в Ереван.



Армения последовала примеру ряду других стран, уже ограничивших международное авиасообщение из-за распространения коронавируса. Решение было принято 17 марта. О корректировки расписания полётов в столицу республики сообщили в авиакомпании «Азимут» 18 марта. Согласно опубликованной информации, с 20 по 27 марта, отменяются рейсы по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.



С 29 марта по 1 мая не будет вылетов по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Таким образом, из Ростова остаётся только один рейс в Ереван – в субботу. Ближайший вылет состоится 21 марта.



Однако воспользоваться им сможет только определённая категория пассажиров. Это граждане Армении и члены делегаций, возвращающиеся на родину, сотрудники дипломатических представительств и их семьи, лица, имеющие вид на жительство в Армении, а также представители 102-й Российской военной базы, дислоцирующейся в республике Армения и члены их семей. Для остальных граждан России, в связи с распоряжением правительства, въезд в республику закрыт.



Добавим, что отменяются рейсы в Ереван не только из Ростова, но и из Краснодара, Сочи, Калуги, Уфы. Пассажирам, которые приобрели билеты на обозначенные даты, авиакомпания возвращает деньги.



Напомним, что с 18 марта по 1 мая 2020 года на территорию России также ограничен въезд иностранных граждан.