Авиакомпания «Азимут» приостановила полёты из Ростова-на-Дону в Израиль из-за коронавируса



Между Ростовом-на-Дону и Израилем прекратят курсировать самолёты. С 19 марта по 26 апреля донская авиакомпания «Азимут» прекращает полёты в Тель-Авив.



В связи с распространением в мире коронавируса правительство Израиля ввело карантин для всех иностранцев и местных жителей, вернувшихся из-за рубежа. Вне зависимости от самочувствия их будут изолировать сроком на 14 дней. В стране растёт количество заразившихся коронавирусом, по данным на 11 марта, их количество равно 75, поэтому израильские власти решили ввести домашний карантин.



Из-за этого несколько российских авиакомпаний на время прекращают полёты в Тель-Авив. В их числе — «Победа», «Уральские авиалинии» и «Азимут». Ростовская компания совершит только два рейса 12 и 15 марта, чтобы вывезти из Израиля граждан России. Сообщается, что все пассажиры могут бесплатно вернуть или обменять билеты.



Добавим, что прямые рейсы из Ростова-на-Дону в Тель-Авив были возобновлены всего лишь три месяца назад. Сообщение между городами было закрыто в марте 2019 года. Первый самолёт по этому маршруту после перерыва отправился 1 декабря. До настоящего времени полёты в Израиль и обратно выполнялись дважды в неделю.