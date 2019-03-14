Прямой рейс из Ростова в Тель-Авив закроют в конце марта



В Израиль из Ростова в ближайшее время нельзя будет попасть одним рейсом. Об этом сообщает «Ростов-транспорт».



Так, с 28 марта прекращается авиасообщение Ростов - Тель-Авив. Это был один из старейших маршрутов из Донской столицы. Ранее он обслуживался один раз в неделю, а после упразднения визового режима – три раза в неделю.



Последнее время добраться до столицы Израиля можно было дважды в неделю. Есть вероятность, что причиной отмены рейса могло стать желание «Аэрофлота» концентрировать перевозки в своем московском хабе.



Однако есть надежда, что сообщение возобновят с приходом нового перевозчика.