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Прямой рейс из Ростова в Тель-Авив закроют в конце марта

Прямой рейс из Ростова в Тель-Авив закроют в конце марта
В Израиль из Ростова в ближайшее время нельзя будет попасть одним рейсом. Об этом сообщает «Ростов-транспорт».

Так, с 28 марта прекращается авиасообщение Ростов - Тель-Авив. Это был один из старейших маршрутов из Донской столицы. Ранее он обслуживался один раз в неделю, а после упразднения визового режима – три раза в неделю.

Последнее время добраться до столицы Израиля можно было дважды в неделю. Есть вероятность, что причиной отмены рейса могло стать желание «Аэрофлота» концентрировать перевозки в своем московском хабе.

Однако есть надежда, что сообщение возобновят с приходом нового перевозчика.

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