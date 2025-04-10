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Аварийную крышу доходного дома Я. Г. Эсс в Ростове должны ремонтировать жильцы

Аварийную крышу доходного дома Я. Г. Эсс в Ростове должны ремонтировать жильцы
Аварийную крышу доходного дома Я. Г. Эсс в Ростове должны ремонтировать жильцы. Ситуацию прокомментировали в городской администрации.

В марте ростовчане обнаружили, что кровля здания на проспекте Ворошиловском находится в полуразрушенном состоянии. Части поврежденных конструкций могут упасть на головы прохожим в любой момент. Общественники написали обращение местным властям. Однако в ответе представители администрации заявили, что не решат этот вопрос оперативно, поскольку дом находится в частной собственности.

– Ответственность за содержание общего имущества в МКД несут собственники помещений в многоквартирном доме, – говорится в сообщении городской администрации. - Запланировано проведение общего собрания собственников многоквартирного дома по вопросу ремонта крыши 21 апреля.

Возможно, к тому времени часть конструкции обрушится.

Доходный дом Я. Г. Эсс был построен в начале двадцатого столетия. Его внешний вид украшен кирпичным декором, который характерен для стиля модерн. Четырехэтажное здание имеет форму буквы «Г», у него есть цокольный этаж и многоскатная крыша. Стены здания кирпичные, фасады украшены кирпичным декором, а затем побелены. В 1913 году здание принадлежало Я. Г. Эсс.
Фото: соцсети
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