Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В парке Горького в Ростове начали ремонтировать аварийную лестницу

В парке Горького в Ростове начали ремонтировать аварийную лестницу
В парке Горького в Ростове начали ремонтировать аварийную лестницу. В администрации города подтвердили, что уже завезли новую плитку.

По поручению Юрия Слюсаря, работы по реставрации ступенек в центральном парке должны завершиться до 30 августа. Долгое время лестница находилась в аварийном состоянии и была опасна для посетителей. Горожане не могли безопасно подняться по ней из-за разрушающихся ступеней.

Оказалось, что часть лестницы была бесхозной, поэтому её ремонт не проводился. Глава региона поручил ускорить работы и привести лестницу в порядок как можно скорее.

Сегодня начались ремонтные работы. На место привезли новую плитку, а строители уже демонтировали старый материал.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.