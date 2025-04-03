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В парке Горького в Ростове начали ремонтировать аварийную лестницу. В администрации города подтвердили, что уже завезли новую плитку.По поручению Юрия Слюсаря, работы по реставрации ступенек в центральном парке должны завершиться до 30 августа. Долгое время лестница находилась в аварийном состоянии и была опасна для посетителей. Горожане не могли безопасно подняться по ней из-за разрушающихся ступеней.Оказалось, что часть лестницы была бесхозной, поэтому её ремонт не проводился. Глава региона поручил ускорить работы и привести лестницу в порядок как можно скорее.Сегодня начались ремонтные работы. На место привезли новую плитку, а строители уже демонтировали старый материал.