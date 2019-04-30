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Аудиогид в Ростовском зоопарке заговорил голосом Дмитрия Диброва

Аудиогид в Ростовском зоопарке заговорил голосом Дмитрия Диброва
Аудиогид в зоопарке Ростова-на-Дону заговорил голосом известного телеведущего Дмитрия Диброва. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

«Каждый сможет узнать много познавательной информации о питомцах. Для этого запущен аудиогид в исполнении Диброва», - говорится в сообщении.

Аудиогид будет работать через мобильное приложение. Любой посетитель может подойти к клетке, сфотографировать своим смартфоном QR-код, а затем прочитать или прослушать информацию о животном.

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