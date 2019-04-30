Аудиогид в Ростовском зоопарке заговорил голосом Дмитрия Диброва



Аудиогид в зоопарке Ростова-на-Дону заговорил голосом известного телеведущего Дмитрия Диброва. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.



«Каждый сможет узнать много познавательной информации о питомцах. Для этого запущен аудиогид в исполнении Диброва», - говорится в сообщении.



Аудиогид будет работать через мобильное приложение. Любой посетитель может подойти к клетке, сфотографировать своим смартфоном QR-код, а затем прочитать или прослушать информацию о животном.