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Ассоциация театральных критиков просит власти Москвы оставить Серебренникова худруком «Гоголь-центра»

Ассоциация театральных критиков просит власти Москвы оставить Серебренникова худруком «Гоголь-центра»
Ассоциация театральных критиков обратилась к руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому с открытым письмом. Коллеги просят власти продлить контракт с художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым.

– Москва 2000-х невозможна без «Гоголь-центра». Считаем, что Кирилл Семенович Серебренников должен остаться художественным руководителем театра и рассчитываем на ваше содействие в этом вопросе, – сказано в письме.

Напомним, что срок действия договора департамента культуры Москвы с Кириллом Серебренниковым истекает 25 февраля 2021 года. Если власти не продлят контракт с режиссером, ему придется покинуть пост худрука «Гоголь-центра», создателем и руководителем которого он является с 2012 года.

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