Ассоциация театральных критиков просит власти Москвы оставить Серебренникова худруком «Гоголь-центра»

Ассоциация театральных критиков обратилась к руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому с открытым письмом. Коллеги просят власти продлить контракт с художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым.– Москва 2000-х невозможна без «Гоголь-центра». Считаем, что Кирилл Семенович Серебренников должен остаться художественным руководителем театра и рассчитываем на ваше содействие в этом вопросе, – сказано в письме.Напомним, что срок действия договора департамента культуры Москвы с Кириллом Серебренниковым истекает 25 февраля 2021 года. Если власти не продлят контракт с режиссером, ему придется покинуть пост худрука «Гоголь-центра», создателем и руководителем которого он является с 2012 года.