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Ростовчанин Кирилл Серебренников покидает пост худрука «Гоголь-центра»

Ростовчанин Кирилл Серебренников покидает пост худрука «Гоголь-центра»
Режиссер Кирилл Серебренников покинет пост художественного руководителя «Гоголь-центра». Контракт с режиссером заканчивается в 20-х числах февраля. По информации ТАСС, департамент культуры Москвы не станет продлевать контракт.

Серебренников подтвердил информацию об уходе с должности, но от комментариев отказался.

Ростовчанин занимал пост художественного руководителя театрального центра с 2012 года, с момента его появления на базе расформированного Московского драмтеатра имени Н. В. Гоголя.

Кирилл Серебренников известен не только как талантливый режиссер, но и как фигурант уголовного дела. В 2017 году его обвинили в мошенничестве и хищении крупной суммы, выделенной на проект «Платформа» министерством культуры. После длительных экспертиз и проверок по делу в июне 2020 года Мещанский районный суд Москвы приговорил его к трем годам условного срока и назначил штраф в размере 800 тысяч рублей.

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