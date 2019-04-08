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Под овации зрителей ростовчанин Серебренников впервые после ареста вышел на сцену: видео

Под овации зрителей ростовчанин Серебренников впервые после ареста вышел на сцену: видео
Впервые после освобождения из-под ареста ростовчанин Кирилл Серебренников вышел на сцену театра. Под бурные овации режиссёр предстал перед зрителями после спектакля «Мёртвые души». Постановка проходила на площадке «Гоголь-центра», руководителем которого является сам Серебренников.

Когда актёры вышли на поклон, из-за сцены неожиданно выбежал Кирилл. Зал просто взорвался криками и аплодисментами, к которым подключились и артисты. Коллектив театра не устаёт радоваться тому, что их руководитель, наконец, вернулся в полноценной работе.

Режиссёр провёл под домашним арестом 594 дня. В «Гоголь-центре» это время называют «адом» и «бредом». Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста 8 апреля.

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