Под овации зрителей ростовчанин Серебренников впервые после ареста вышел на сцену: видео



Впервые после освобождения из-под ареста ростовчанин Кирилл Серебренников вышел на сцену театра. Под бурные овации режиссёр предстал перед зрителями после спектакля «Мёртвые души». Постановка проходила на площадке «Гоголь-центра», руководителем которого является сам Серебренников.



Когда актёры вышли на поклон, из-за сцены неожиданно выбежал Кирилл. Зал просто взорвался криками и аплодисментами, к которым подключились и артисты. Коллектив театра не устаёт радоваться тому, что их руководитель, наконец, вернулся в полноценной работе.



Режиссёр провёл под домашним арестом 594 дня. В «Гоголь-центре» это время называют «адом» и «бредом». Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста 8 апреля.



