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Археологи в Азове рассказали о найденном тандыре с загадочным орнаментом

Археологи в Азове рассказали о найденном тандыре с загадочным орнаментом
Азовские археологи рассказали о глиняном тандыре, который они обнаружили в ходе раскопок. Сейчас печь стоит в экспозиции музея.

В средние века тандыры были новым элементом восточной культуры, который быстро распространился по городам Золотой Орды. Они были установлены практически в каждом доме и служили как для приготовления пищи, так и для отапливания здания. Средний диаметр печи — от 40 до 60 сантиметров.

За 40 лет раскопок на территории Азова археологам практически не попадались целые тандыры. Большой удачей стало собрать все фрагменты глиняного изделия, которое, к тому же, было покрыто изнутри орнаментом. Как рассказал заведующий отделом археологии Андрей Масловский, учёные предполагают, что узоры несли практический смысл — так лепёшки лучше прикреплялись к стенкам тандыра. Однако Андрей Николаевич заверяет, что это — просто украшение.

Интересно, что такие орнаменты встречаются только на небольших печах.

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