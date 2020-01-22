Два домашних тандыра времён Средневековья обнаружили в Ростовской области



Во время раскопок в Ростовской области археологи нашли каменные домашние тандыры. Средневековые печи обнаружили в Азове на улице Толстого.



В местном музее-заповеднике рассказали, что тандыры были изготовлены ремесленниками древнего Азака. Судя по толщине стенок и орнаменту, они были типичны для того времени. Однако есть одна отличительная особенность, которая удивила археологов.



- За долгие годы раскопок мы исследовали сотни тандыров и давно знаем, что жители Азака устанавливали их в своих домах достаточно халтурно, - рассказал заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - Как правило, их ставили просто на ровную поверхность. В этот раз нам посчастливилось найти печи, установленные на платформу.



Эта платформа было сложена из каменных плит, аккуратно подогнанных друг к другу. Тандыры в 14-м веке использовали для приготовления пищи и отопления помещений.