В Азове на раскопках во дворе собственного музея археологи нашли средневековый стеклянный кубок



Древний стеклянный кубок нашли азовские археологи в ходе раскопок. Поиски проводились во дворе местного музея-заповедника.

Специалистам попались осколки качественного изделия с рельефным орнаментом. Кроме этого, по краю кубок украшен синей накладной нитью.



- Ранее нам попадались только тонкостенные стаканы и графины, - рассказал завотделом археологии Андрей Масловский. – Мы нашли целый ряд изделий с точно такими же украшениями.



Стекло было довольно распространено в 14 веке, тем не менее, оно оставалось дорогим материалом, и не каждый мог позволить себе купить стеклянную посуду.



- Даже у правящего класса жизнь была нелёгкой: травмы, болезни, отсутствие лекарств. А когда вы так сидите с таким бокалом в руке – и жизнь вдохновляет на написание стихов, - говорит с улыбкой учёный.



В средние века на территории музей находилась усадьба. Археологи пришли к выводу, что его хозяева были не очень богаты. Однако, они решили приобрести изделия из стекла.