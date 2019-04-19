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В Азове на раскопках во дворе собственного музея археологи нашли средневековый стеклянный кубок

В Азове на раскопках во дворе собственного музея археологи нашли средневековый стеклянный кубок
Древний стеклянный кубок нашли азовские археологи в ходе раскопок. Поиски проводились во дворе местного музея-заповедника.
Специалистам попались осколки качественного изделия с рельефным орнаментом. Кроме этого, по краю кубок украшен синей накладной нитью.

- Ранее нам попадались только тонкостенные стаканы и графины, - рассказал завотделом археологии Андрей Масловский. – Мы нашли целый ряд изделий с точно такими же украшениями.

Стекло было довольно распространено в 14 веке, тем не менее, оно оставалось дорогим материалом, и не каждый мог позволить себе купить стеклянную посуду.

- Даже у правящего класса жизнь была нелёгкой: травмы, болезни, отсутствие лекарств. А когда вы так сидите с таким бокалом в руке – и жизнь вдохновляет на написание стихов, - говорит с улыбкой учёный.

В средние века на территории музей находилась усадьба. Археологи пришли к выводу, что его хозяева были не очень богаты. Однако, они решили приобрести изделия из стекла.

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