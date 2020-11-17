Археологи из Азова нашли уникальную чашу 14 века

Азовские археологи нашли необычную византийскую чашу 14-го века. Специалисты обнаружили находку при раскопках Петровского бульвара в 2019 году.Большая часть византийской поливной керамики, которая поступала в золотоордынский Азак, являлась дешевой серийной продукцией с простым декором. Как правило, производство такой керамики было рассчитано на массового покупателя. Однако иногда встречаются находки со сложными композициями, напоминающими парадные византийские блюда 12-13-го веков.- На чаше изображена хищная птица в геральдической позе, которую часто использовали при создании гербов. Она повернута к нам грудью, крылья распахнуты, - рассказал заведующий археологическим отделом в Азовском музее-заповеднике Андрей Масловский. - К сожалению, часть с головой не сохранилась, поэтому количество их узнать невозможно.Специалист также отметил, что именно на такой группе керамики очень часто встречаются отпечатки испачканных пальцев гончаров. Поливная чаша с геральдической птицей не стала исключением.