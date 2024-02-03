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Археологи из Азова нашли идолы для языческих обрядов

Археологи из Азова нашли идолы для языческих обрядов
Археологи из Азова нашли языческие идолы для обрядов. Удивительная находка была обнаружена на улице Толстого, 96Б. Об этом специалисты рассказали 2 февраля в соцсетях.

На дне поливной кружки лежали фигурки. По словам заведующего археологическим отделом Азовского музея-заповедника Сергея Масловского, их использовали для проведения языческих обрядов.

— Этот комплекс один из самых корявых за 30 лет раскопок в Азове. Такое ощущение, что их вырезали ради однократного совершения обряда, — добавил эксперт.
Фото: соцсети археологического отдела Азовского музея-заповедника.
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