Археологи из Азова нашли идолы для языческих обрядов

Фото: соцсети археологического отдела Азовского музея-заповедника.

Археологи из Азова нашли языческие идолы для обрядов. Удивительная находка была обнаружена на улице Толстого, 96Б. Об этом специалисты рассказали 2 февраля в соцсетях.На дне поливной кружки лежали фигурки. По словам заведующего археологическим отделом Азовского музея-заповедника Сергея Масловского, их использовали для проведения языческих обрядов.— Этот комплекс один из самых корявых за 30 лет раскопок в Азове. Такое ощущение, что их вырезали ради однократного совершения обряда, — добавил эксперт.