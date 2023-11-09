Азовские археологи нашли орудие из рыбьей кости XVIII века
Археологи из Азова поделились необычной находкой времен XVIII века. Об этом специалисты рассказали на своей странице в соцсетях 8 ноября.
Орудие труда из рыбьей кости нашли во время раскопок в переулке Ломоносова, 18. Археологи определили, что кость принадлежала крупной пресноводной рыбе.
- Интересно, что здесь, на степном юге, что в XIV веке, что в XVIII сырье можно было лопатами перекидывать. Почему-то поселенцы русского Азова использовали вот такой странный материал, - говорит заведующий археологическим отделом Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.
Эксперт отметил, что спил можно было бы принять за пробу инструмента. Например, когда проверяли, как работает пила. Однако на боковых сторонах кости рядом со спилом видны следы заполированности.
- Значит, эту вещь для чего-то использовали. Для чего – совершенно непонятно, - добавил Андрей Масловский. - Может быть, вторая часть орудия могла бы нам помочь определить это, но, увы, она обломана.