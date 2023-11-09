Азовские археологи нашли орудие из рыбьей кости XVIII века

Фото: археологический отдел Азовского музея-заповедника.

Археологи из Азова поделились необычной находкой времен XVIII века. Об этом специалисты рассказали на своей странице в соцсетях 8 ноября.Орудие труда из рыбьей кости нашли во время раскопок в переулке Ломоносова, 18. Археологи определили, что кость принадлежала крупной пресноводной рыбе.- Интересно, что здесь, на степном юге, что в XIV веке, что в XVIII сырье можно было лопатами перекидывать. Почему-то поселенцы русского Азова использовали вот такой странный материал, - говорит заведующий археологическим отделом Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.Эксперт отметил, что спил можно было бы принять за пробу инструмента. Например, когда проверяли, как работает пила. Однако на боковых сторонах кости рядом со спилом видны следы заполированности.- Значит, эту вещь для чего-то использовали. Для чего – совершенно непонятно, - добавил Андрей Масловский. - Может быть, вторая часть орудия могла бы нам помочь определить это, но, увы, она обломана.