Аппарат для бесконтактной дезинфекции рук разработала ростовская компания

В Ростовской области как никогда остро стоит вопрос постоянной дезинфекции рук вне дома. Не в каждом магазине можно приобрести антисептик, а к тем флаконам, которые установлены в магазинах, офисах и на вокзалах, в течение дня прикасаются сотни рук.Донской предприниматель Дмитрий Короченский вместе со своей командой разработал и произвёл аппарат для бесконтактной дезинфекции рук «Бактерион». Устройство работает очень просто: всё, что вам нужно, – это поднести к нему руки и подержать в течение нескольких секунд. Дозатор равномерно опрыснет кисти безопасным антибактериальным средством, которым могут пользоваться как взрослые, так и дети. Затем «Бактерион» заботливо высушит вашу кожу. Световой датчик подскажет, когда руки можно вынимать.Аппарат не требует использования какого-то конкретного антисептика – в него можно поместить 15 литров любой сертифицированной антибактериальной жидкости. Такого объёма хватает на месяц эксплуатации.«Бактерион» легко впишется в интерьер как медицинского или образовательного учреждения, так и в офис и любое развлекательное заведение. Он работает от электросети, так что его установка и подключение займут не более нескольких минут. Корпус «Бактериона» сделан из надёжного алюминия, поэтому аппарат будет защищён от вандалов. Любой посетитель сможет легко и быстро продезинфицировать руки и чувствовать себя комфортно.