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Андрей Сыс покидает пост начальника Комитета по управлению имуществом Батайска

Андрей Сыс покидает пост начальника Комитета по управлению имуществом Батайска
Андрей Сыс покидает должность начальника Комитета по управлению имуществом (КУИ) Батайска. Он возглавлял муниципальный орган с 2021 года.

Чиновник окончил Алма-Атинское командное училище имени маршала Конева и Талдыкурганский юридический институт. Карьеру Андрей Сыс начал как военный. Он служил по контракту с 1991 по 2012 годы.

В 2014-м стал адвокатом Ростовской областной коллегии адвокатов «Бизнес и право» в Ростове-на-Дону. Там юрист проработал семь лет.

Затем Андрей Сыс получил должность начальника КУИ Батайска. Это стало возможным после отставки бывшего руководителя Вячеслава Никульшина.
Фото: Батайское время
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