Андрей Сыс покидает пост начальника Комитета по управлению имуществом Батайска

Фото: Батайское время

Андрей Сыс покидает должность начальника Комитета по управлению имуществом (КУИ) Батайска. Он возглавлял муниципальный орган с 2021 года.Чиновник окончил Алма-Атинское командное училище имени маршала Конева и Талдыкурганский юридический институт. Карьеру Андрей Сыс начал как военный. Он служил по контракту с 1991 по 2012 годы.В 2014-м стал адвокатом Ростовской областной коллегии адвокатов «Бизнес и право» в Ростове-на-Дону. Там юрист проработал семь лет.Затем Андрей Сыс получил должность начальника КУИ Батайска. Это стало возможным после отставки бывшего руководителя Вячеслава Никульшина.