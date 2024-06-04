В Волгодонске назначен председатель Комитета по управлению имуществом

Фото: администрация Волгодонска

В Волгодонске назначили нового председателя Комитета по управлению имуществом (КУИ) города Волгодонска. Пост заняла Татьяна Сухорукова.Ранее чиновница работала в правовом управлении администрации Волгодонска. В сентябре 2017 года Сухорукова занимала должность начальника земельных отношений КУИ города. Через четыре года она работала заместителем председателя Комитета по управлению имуществом Волгодонска.На своей должности она сменила Артура Чернова. Он ушел в отставку после двух лет работы.