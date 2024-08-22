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В Шахтах Андрей Юрьев покидает пост директора департамента городского хозяйства

В Шахтах Андрей Юрьев покидает пост директора департамента городского хозяйства
В Шахтах Андрей Юрьев покидает должность директора департамента городского хозяйства. Чиновник написал заявление об увольнении.

Мужчина получил образование в Южно-Российском государственном техническом университете по специальности «Инженер-программист». После этого он прошёл курсы повышения квалификации по программе «Финансы и кредит» в том же университете.

Андрей Юрьев работает в администрации города Шахты уже более 20 лет. Он начал свою карьеру в качестве специалиста отдела промышленно-инвестиционной политики, затем возглавил этот отдел. После этого он руководил отделом размещения муниципального заказа. В течение 13 лет занимал должность председателя комитета по управлению имуществом.

С октября 2023 года Андрей Юрьев занимает должность директора департамента городского хозяйства.
Фото: Дума города Шахты
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