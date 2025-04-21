Анастасия Костенко пожаловалась в Госдуме, что ее называют «рожалкой»

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Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов приняли участие в обсуждении семейных ценностей и способов снижения уровня разводов на круглом столе в Государственной Думе. Встреча была направлена на укрепление института семьи.Анастасия, мать четверых детей, поделилась, что столкнулась с негативной реакцией общества из-за своего решения родить мужу четверых детей. Она выразила недоумение, почему счастье женщины, желающей подарить жизнь, воспринимается как нечто постыдное.Модель также призналась, что после рождения детей их семья сталкивалась с трудностями, но им удалось их преодолеть. В связи с этим Анастасия предложила ввести обязательное психологическое консультирование для родителей.Напомним, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов заключили брак в 2018 году. У них четверо детей: дочери Милана и Ева, сыновья Алексей и Ярослав. Дмитрий всегда говорил, что хочет большую семью. Этот общий взгляд на жизнь стал одной из причин их крепких отношений, в отличие от предыдущего брака футболиста с Ольгой Бузовой, который не сложился во многом из-за нежелания певицы иметь детей.