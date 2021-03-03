Алина Санько представит Россию на конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2021»

Модель из города Азова Ростовской области отправится на конкурс красоты «Мисс Вселенная-2021». О том, что ей предстоит выступить за Россию, Алина Санько рассказала на своей странице в «Инстаграме» 5 марта.Девушка призналась, что давно мечтала попасть на этот конкурс и приложит все усилия, чтобы добиться достойного результата.- Я очень благодарна за эту возможность! - написала Санько. - В ближайшие два месяца я буду активно готовиться к финалу «Мисс Вселенная»! Нужно много всего успеть.Следить за подготовкой модели можно будет на странице конкурса «Мисс Россия» в «Инстаграме». Обладательницу титула «Мисс Вселенная» выберут в городе Голливуде штата Флорида 16 мая.Напомним, ранее (в 2019 году) девушка уже собиралась принимать участие в этом конкурсе, однако не успела из-за проблем с визой. В тот раз Алина смогла пройти в полуфинал и попасть в топ-5 участниц по итогам зрительского голосования.