Алексей Логвиненко: В Ростове открыли дорогу к СТ «Нефтяник»

Фото: администрация Ростова.

В Ростове завершили строительство дороги местного значения к СТ «Нефтяник». Об этом сообщил глава администрации города.— Строительство объекта велось в соответствии с решением губернатора Ростовской области, принятым в ходе личного приема граждан, проводимого по поручению президента РФ, — отметил Алексей Логвиненко. — Это действительно важный проект для города.Раньше жители садового товарищества могли добираться домой только по грунтовой дороге через Ботанический сад. Это же затрудняло путь экстренным службам. А строительство новой дороги осложнялось тем, что земельные участки с неустановленными собственниками нужно было перевести в муниципальную собственность в судебном порядке.— Передача таких участков в муниципальную собственность потребовала длительных процедур и согласований. Мы нашли правовую модель признания права муниципальной собственности в судебном порядке, выделили средства и реализовали проект, — добавил глава администрации.Работы начались в марте 2023 года. В июне 2024-го сдали готовый объект протяженностью более 200 метров. Из них 54 метра занимает мост. Стоимость проекта составила порядка 137 миллионов рублей.— Мы очень рады появлению моста: у нас теперь есть выезд в цивилизацию, — поделился житель СТ Иван Коломиец. — С появлением нового моста нам не придется ездить через территорию ЮФУ. Путь к ближайшему магазину сократился с 3 километров до 800 метров. К тому же детям близко теперь будет ходить в школу, так как раньше им приходилось идти по грунтовой дороге или ж/д путям.Подрядчик не только построил дорогу и мостовое сооружение, но и обустроил тротуарную часть, новую линию электроосвещения и ливневую канализацию.— Раньше нам приходилось ездить по бездорожью и в темноте. Сейчас у нас есть качественная дорога и хорошее освещение. Очень удобно, что теперь близко вся инфраструктура. Раньше до работы нам приходилось добираться 30-40 минут, а сейчас все близко. Мы очень довольны, — добавил житель Рахман Адамов.Мост открывает новые транспортные возможности. В планах — ремонт прилегающих дорог для улучшения транспортной доступности всего района.