Алексей Логвиненко: В День города Ростов передал 50 тонн гуманитарной помощи пострадавшим жителям Курской и Белгородской областей

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Свой день рождения и 275-летие основания Ростов-на-Дону решил начать с важного дела – передачи гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей.Сбор гуманитарной помощи организовали накануне возле здания администрации города, куда ростовчане несли продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, одежду, детское питание и вещи, а также канцелярию. К акции присоединились представители органов власти, сотрудники школ, детских садов, учреждений культуры, коллективы предприятий, молодежные, спортивные и общественные организации.Собранную гуманитарную помощь отвезли в пункт приема на улице Шаповалова, 2. Отсюда все грузы будут адресно направлены пострадавшим жителям соседних областей.- Силами жителей Ростова в этот раз собрано 50 тонн гуманитарной помощи, - подчеркнул глава администрации города Алексей Логвиненко. - Ростовчан всегда отличало неравнодушие и желание помочь ближнему. И мы еще раз доказали, что вместе мы - сила.Добавим, что на базе ДГТУ уже более двух лет работает единый центр гуманитарной помощи «МыВместе». За весь период в Центр поступило более 20 тысяч тонн гуманитарного груза. Помощь передавали в пункты временного размещения граждан, в пункты выдачи гуманитарной помощи для эвакуированных граждан и на освобожденные территории. На территории Центра работают члены Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Волонтерского корпуса города, Донского волонтерского центра.