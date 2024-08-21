Ростовская АЭС направила более 1,5 тонны гуманитарной помощи пострадавшим в Курской области

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Ростовская АЭС участвует в отраслевой благотворительной акции Росатома. В ее рамках готовится все необходимое для помощи жителям Курской области. Из Волгодонска в регион направили гуманитарный груз весом 1 567,5 килограмма.- Все предприятия Росатома активно включились в помощь Курской области. Мы тоже не могли остаться в стороне от происходящего и за несколько дней собрали машину с гуманитарным грузом. Верим, что с каждой полученной коробкой куряне почувствуют нашу поддержку. Мы держим руку на пульсе и вместе нам под силу преодолеть любые испытания. Огромное спасибо каждому работнику Ростовской АЭС за личный вклад в это благое дело, - отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.Только в первую неделю «Росатом» отправил 35 тонн гуманитарной помощи, ее сбор для жителей Курской области все еще продолжается. Необходимые для людей товары доставляют ежедневно: продукты питания, одежда, средства личной гигиены, постельное белье, хозяйственные товары и многое другое. В Москве находятся штабы сбора помощи. В других городах дивизиона помощь передают через первичные профсоюзные организации и кадровые службы.Ростовская АЭС - филиал АО «Концерн Росэнергоатом». Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 километра от Волгодонска. Суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком на АЭС составляет порядка 25 млн кВтч.