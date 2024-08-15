Спасатели Дона доставили более 60 тонн гуманитарной помощи в Курскую область

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Специалисты донского региона областной поисково-спасательной службы за все время военных действий в Курской области доставили более 60 тонн груза гуманитарной помощи. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.Сбор и сортировку гумпомощи производят волонтеры регионального штаба Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ совместно с ОНФ, представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей, волонтеры Победы, волонтеры-медики.Жители донских муниципалитетов также вносят свой вклад, помогая в формировании гуманитарной помощи. Они приносят на склад подушки, продукты питания и другие необходимые вещи.- Наряду с продуктами питания и средствами личной гигиены передаем жителям Курска и области автомобильные «мангалы» для защиты автомобилей от БПЛА, пластиковую пленку для перекрытия теплового контура в домах, подушки, медикаменты и теплая одежда: в регионе температура воздуха ниже, чем у нас на юге, - рассказал Сергей Бодряков.Вчера очередная партия гуманитарной помощи была доставлена областными спасателями в Курск. В нее вошли спальники, карематы, продуктовые наборы и многое другое. Спасатели из Ростовской области оказывают помощь коллегам в разгрузке автомобилей с гуманитарным грузом.Заместитель губернатора Ростовской области выразил благодарность жителям каждому донскому муниципалитету.