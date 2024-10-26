Алексей Логвиненко: Ростовский «Хакатон» стал одним из самых качественных и системных событий в айти-индустрии

Фото: администрация Ростова.

В Ростове начал свою работу юбилейный XV Форум программных разработчиков «Хакатон Осень – 2024». Участниками форума стали более тысячи школьников и студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Татарстана, Липецкой, Свердловской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского и Краснодарского краев.За время проведения Форума сотни перспективных молодых специалистов айти-сферы смогли показать свои достижения. В Ростове-на-Дону был достигнут очень высокий уровень цифровизации экономики.- Ростовский «Хакатон» стал одним из самых качественных и системных событий в айти-индустрии. В нашем городе много перспективных компаний и учебных организаций, заинтересованных в популяризации и развитии айти-отрасли, - поделился Алексей Логвиненко.В рамках форума участникам предложили выполнить 11 инженерных заданий от компаний-партнеров на сумму 1 миллион рублей. Если решения этих кейсов будут полезны компаниям, они их применят на практике.Участие в форуме – это реальный опыт для молодых специалистов. Благодаря участию в «Хакатоне» школьники и студенты смогут продемонстрировать свои профессиональные навыки и получить работу в крупных компаниях.- Уверен, что участники «Хакатона» получат мощную мотивацию для дальнейшего профессионального и личностного роста. Заведут полезные рабочие и дружеские контакты, - подчеркнул глава администрации города. - Желаю ребятам успехов в честной борьбе и достойных результатов.«Хакатон» проходит при поддержке Донского государственного технического университета.