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Алексей Логвиненко раскритиковал главу Ростовского областного фонда содействия капремонту

Алексей Логвиненко раскритиковал главу Ростовского областного фонда содействия капремонту

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко отчитал руководителя Ростовского областного фонда содействия капремонту. Серьезный разговор с директором организации Владиславом Крюковым состоялся 3 марта во время планерки в администрации города.

Только за прошедший год ростовчане отдали на мифический капремонт примерно полтора(!) миллиарда рублей. При этом люди крайне недовольны качеством работ и сроком их выполнения. Крюков ответил, что порядок работ прописан в постановлении правительства Ростовской области от 2013 года. Там указаны все дома и сроки ремонта, а также виды планируемых работ.

Но сити-менеджер перебил его:

- Когда жители вносят деньги на капремонт, они требуют, чтобы их дома привели в порядок. Люди знают, какие работы действительно нужны их домам, они должны оставаться довольными. А фонд делает все по-другому. Почему людям за их же деньги фонд навязывает другие виды работ, которые не устраивают их?

Сити-менеджер возмущен сложившейся ситуацией. На капремонт идут миллиарды рублей, а фонд работает по «уставу» почти десятилетней давности. За это время состояние домов меняется, и здесь просто необходимо опираться на требования людей, которые добросовестно платят фонду капремонта баснословные суммы.

Жители платят за качество, за результат. Но из раза в раз ничего не меняется. А проследить, в каком направлении испаряются деньги, не могут даже в Фонде капремонта.

- Я постоянно езжу по городу и всякий раз слышу критику от жителей, - возмутился Алексей Логвиненко. - Мы не получили ни одного положительного отзыва о проведенном капитальном ремонте. Люди только критикуют и жалуются на качество работ, которого нет. А они заплатили за это 1,5 миллиарда рублей!

Алексей Логвиненко настоятельно рекомендовал детально проработать обновление устаревшего постановления о капремонте. Кроме того, он попросил директора организации уделить внимание реальным потребностям жителей.
Фото: Яндекс.Новости
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