Актриса Людмила Артемьева ушла из сериала «Сваты»



Стало известно об изменении актёрского состава сериала «Сваты», главную роль в котором исполняет таганрожец Фёдор Добронравов. Шокирующей информацией поделилась актриса Татьяна Кравченко.



Артистка сообщила изданию Sobesednik, что из проекта ушла Людмила Артемьева. Кравченко упомянула об этом между делом, когда делилась радостью по поводу воссоединения актёрского состава «Сватов».



- Я наконец-то встретила своих любимых партнёров: Федора Добронравова, Николая Добрынина, кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься, - сказала Татьяна. - Почему? Вроде что-что там из-за денег. Может, запросила много.



При этом Фёдор Добронравов сказал, что об уходе Людмилы ничего не слышал. Однако, таганрожец отметил, что её на съёмочной площадке в Минске действительно не было.



Команда сериала уже отсняла первый блок нового сезона, все зимние эпизоды уже готовы к монтажу. В мае начнётся работа над летними сериями. Предполагалось, что их также будут снимать в Беларуси, однако Татьяна Кравченко сказала, что актёры поедут в Молдавию для работы над седьмым сезоном.



Полностью сюжет новых серий держится в тайне, однако зрителям уже сообщили общую канву: на телеэкранах покажут историю знакомства Валентины и Ивана Будько. Также герои отправятся в 19 век. Недавно фанатов обрадовали тем, что в седьмом сезоне ненадолго вернётся Анатолий Васильев, который играет Юрия Ковалёва. Добронравов рассказал, что герой появится в воспоминаниях других персонажей.

